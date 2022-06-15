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Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öldürülüp, gömüldükleri belirtilen İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse'nin (19) üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş su kuyusunda cesetleri bulundu.
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı.

Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürülüp, gömüldüğünü belirledikten sonra cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse ile olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi işe ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler, pazar gecesi ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi. 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi.

Pazartesi günü ekipler, kuyunun boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen 2 ekskavatör ve 1 kepçe iki gün boyunca 25 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

İTFAİYE 5 SAAT ELLE KAZI YAPTI 
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, cesetlere zarar vermemek için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, iş makinelerinin ardından kazma ve küreklerle çalışmalarına devam etti. Cesetlerin üzerine atılan 2 metre boyundaki taş parçaları, itfaiye erlerince tek tek taşındı.

5 saat süren elle kazının ardından 2 gencin cesetlerine, saat 05.00 sıralarında ulaşıldı. İlk incelemede gençlerden birinin başından, diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

9 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI 
Çifte cinayetle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Cinayetleri işlediğini itiraf eden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası Mustafa Akköse'nin aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerine göre, Mustafa Akköse'nin 2 genci 9 Haziran'da mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini gizlediği, ertesi gün de başkasından aldığı araçla cansız bedenleri alıp su kuyusuna attığı belirlendi.

Mustafa Akköse'nin daha sonra aldığı otomobili bir akaryakıt istasyonunda yıkayıp, sahibine teslim ettiği ortaya çıktı.

Mustafa Akköse'nin ayrıca tutuklanan bazı şüpheliler ile cesetleri attıktan sonra su kuyusunu taş ve toprakla doldurdukları tespit edilirken, 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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