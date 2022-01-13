Kayıt altına alınan tehlikeli ırk sayısı 12 bin 100'e yükseldi

Türkiye genelinde dün 5 bin 160 olarak açıklanan kayıt altına alınan tehlike arz eden köpek sayısı, bir günde yüzde yüzün üzerinde artarak, 12 bin 100'e yükseldi.

7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 5'inci maddesi kapsamında, tehlike arz eden Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yapanlara hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 TL idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

11 BİN TL PARA CEZASI UYGULANACAK

14 Ocak 2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım kararı uygulanmayacak. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere ise 11 bin TL idari para cezası verilecek. Söz konusu hayvanların sahipleri, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilecek. Belediyeler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda. Ancak hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

KAYIT ALTINA ALINAN SAYISI YÜZDE YÜZDEN FAZLA ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, dün Türkiye genelinde 5 bin 160 olarak açıklanan mikroçip uygulanarak kayıt altına alınan tehlike arz eden köpek sayısı, bir günde yüzde yüzün üzerinde arttı. Buna göre 1411’i Ankara’da 2 bin 714’ü İstanbul’da ve 1366’sı İzmir’de olmak üzere, Türkiye genelinde toplam kayıt altın alınan köpek sayısı 12 bin 100'e yükseldi. En fazla tehlike arz eden ırk, İstanbul’da kayıt altına alındı.

'İYİ BİR EĞİTİMLE SEVECEN BİR YAPIYA DÖNEBİLİRLER'

Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel, "Bundan sonra kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, tasma ve ağızlık olmadan gezdirilemeyecek. Ayrıca, bunların halkın yoğun olduğu bölgeler ile çocuk bahçeleri ve oyun alanlarına sokulmaları da mümkün olmayacaktır. Bu yasağa aykırı davrananlara ilk sefer için 11 bin TL idari para cezası uygulanacak, tekerrüründe ise yine 11 bin TL idari para cezası uygulanarak bu hayvanlara el konulacaktır. El konulan hayvan, en yakın belediye tarafından bakımevine gönderilecek. Bunun dışında, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hayvan sahiplerine de bu türleri bakımevine verme hakkı tanınmıştır. Bu yeni düzenlemeyi irdelemeden önce bu yasaklanan türleri bir mercek altına almak lazım. Örneğin yasaklanan Pitbull Terrier cinsi köpekler iyi bir eğitimle iyiyi ve kötüyü kolayca ayırıp, iyi huylu, sakin ve sevecen bir yapıya dönebilirler. Bütün bu türlerin ortak özelliği iyi bir eğitimle, sevgi ve şefkat dolu canlar haline gelmeleridir. Burada asıl sorun bu türlerin saldırganlıklarından ziyade nasıl yetiştirildikleridir" diye konuştu.

'ÇÖZÜM ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİ'

Koranel, sevgisiz bir toplumda bu köpeklerin iyi yetiştirildiklerini söylemenin de mümkün olmadığını vurgulayarak, "Üstelik bu köpekleri bir silah olarak kullanan insanlar da toplum içindedir. Hatta bunları saldırgan bir şekilde, sadece köpek dövüşlerinde kullanarak bunlardan maddi menfaat sağlayan insanlar da bu toplumun bir parçasıdır. Biz elbette ki bu canlar tarafından yaralanan insanlarımız için üzülüyoruz. Ama burada sorunun çözümü; bu canları silah gibi kullanan zihniyetin değişmesi ve insanların yeterince aydınlatılıp eğitilmesidir" ifadesini kullandı.