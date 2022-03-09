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Kaykayla dünya turuna çıktı; Türk gezgin 40’tan fazla ülke gezdi

Sayıları her geçen gün artan sırt çantalı gezginlerin arasına; otostop çekenler, bisiklet ya da motosikletle dolaşanların ardından kaykayıyla dünyanın tozunu attıranlar da eklendi.
Kaykayla dünya turuna çıktı; Türk gezgin 40’tan fazla ülke gezdi

Kurumsal hayatı reddederek “Dönüşümün peşinden gitmek” fikriyle yola çıkan Çağatay Özdemir, kendi içsel yolculuğunun izini sürerek aldığı notlarını Uyanış Yolculuğu adlı kitabında buluşturdu. 3 kitaptan oluşan serinin ilkiyle monotonluğuna hapsolan insanları yaşamın eğlenceli, maceralı, fantastik, romantik ve dramatik tüm unsurlarını barındıran gerçek bir serüvene davet ediyor.

SEYAHATİ YAŞAM DÖNGÜSÜNE DAHİL ETTİ 
Seyahati kısa bir mola olmaktan çıkararak yaşam döngüsüne dahil eden gezgin, Uyanış Yolculuğu adlı kitabında kendi kaderini çizmek için cesareti olmayanlara kılavuzluk ediyor. 19 yaşından bu yana dünyanın pek çok noktasındaki farklı kara parçalarını, hayvanları, insanları ve lezzetleri keşfederek seyahat hobisini tutkuya dönüştüren Çağatay Özdemir, kitabına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Seyahatlerim sırasında aldığım notlardan oluşan kitabım, kendi kaderini çizmek isteyenler için pusula görevi görüyor. Okuyucular, kitabın satırlarında mutlu olmak için elinden hiçbir şey gelmediğini düşünen ve kendini Marmara’nın serin sularına bırakmak üzere olan bir gencin kendi tırnaklarıyla kazıyarak dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği gerçek bir yeniden doğuş serüvenine şahit olacak. Farklı ülkelerin, hiç bilinmediğim şehirlerinde, köhne pansiyon odalarında, tren vagonlarında ya da hiç tanımadığım insanların evinde kaleme aldığım notlarımı, bir gencin dönüşüm öyküsü olarak okuyucularla buluşturuyorum. Kitabın kapağını kapatan okuyucuların, ruhlarını hapsettikleri demir kapıları aralayacağına ve kendi hikayelerini yazmak üzere kalemi ellerine alacağına inanıyorum.”

DEĞİŞİMİN TOHUMLARINI 7 YAŞINDAYKEN ATTI 
Kitabında anlattığı öykülerle yaşamını anlamlandırmak isteyenlere yeni ilhamlar yaratmayı hedeflediğini söyleyen Çağatay Özdemir, kitabın gelişimine ilişkin şu bilgileri verdi:“7 yaşındayken babamın kütüphanesinde bulduğum atlasla hayatımın değişim tohumları atıldı. Türkiye’nin sadece bir kara parçası olduğunu öğrendim ve hep daha uzağa gitme hayalini kurdum. 19 yaşında Amerika’daki ilk yurt dışı deneyimimle de hayatım tümüyle değişti. O yıllardan bu yana Lübnan’dan Singapur’a, Kamboçya’dan Avustralya’ya Endonezya’dan Hindistan ve Hong Kong’a kadar 40’tan fazla ülkeye seyahat ettim. Seyahatler sırasında aldığım notları kitap haline dönüştürmek için 2020 yılında Fethiye’nin Kabak ilçesinde bir ağaç evde 5 ay süren bir inzivaya çekildim. 2017’den bu yana tuttuğum binlerce sayfadan oluşan notlarımı tek bir kitaba sığdıramadım. Uyanış Yolculuğu adlı kitabım 3 kitaptan oluşan serinin ilki olma özelliğini taşıyor.”

TİMSAH GÖZETMENLİĞİ VE ÇİFTÇİLİKLE GEÇİMİMİ SAĞLADIM 
Serinin ilk kitabında kendi yaşamına uzanan derin bir yolculuğu anlattığına değinen gezgin, “Yaptığım her seyahatte kendi içsel yolculuğum da hızlanarak derinleşti. Önyargılarım, öfkelerim, tembelliklerim ve zayıflıklarımdan kurtularak sabırlı olmayı öğrendim. Toksik özelliklerimden sıyrılarak yeni erdemler kazandım. Seyahatlerimi yaşam döngüsüne dahil ederek farklı ülkelerde zorlu şartlar altında ayakta kalmaya çalıştım. Amerika’ya 2 kez seyahat ederek ülkede toplam 1 yıl yaşadım.

Avrupa’da, Avustralya’da 1’er yıl, Asya’da 2 yılım geçti. Avustralya’da çiftçilik, ormancılık, timsah gözetmenliği, Tayland’da bir süre fotoğrafçılık ve hostelde hostluk, Avrupa ve Amerika’da parti promotörlüğü, Amerika’da cankurtaranlık ve araç operatörlüğü yaparak geçimimi sağladım. Kolombiya’da bir hostelin sosyal medya yönetimini bile üstlendim. Avustralya’da tanıştığım kaykay benim için bir tutku haline geldi. Yeni seyahatlerimi kaykay üzerinde sürdürüyorum. Hayatım heyecanlı, maceralı, eğlenceli, romantik, fantastik, dramatik bir film gibi sürüyor. Hayatımın izlenmeye değer olması için hep daha uzaklara gitme planları yapıyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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