Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de düzenlenecek sınava başvurular, İçişleri Bakanlığınca kadro sayısının 100'den 200'e çıkarılması nedeniyle bugünden itibaren 8 Eylül saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2-9 Ağustos'ta sınav için başvuran ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli olacak, bu kişilerin yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.
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