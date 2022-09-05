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Kaymakamdan örnek davranış: Çiçek gönderenlere bağış yaptırdı

Aydın’ın Didim ilçesine kaymakam olarak atanan Can Kazım Kuruca, kendisine tebrik çiçeği yollanması yerine Didimli öğrenciler için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na nakdi bağış yapılmasını istedi.
Kaymakamdan örnek davranış: Çiçek gönderenlere bağış yaptırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle; Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit Adana Vali Yardımcılığına, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise Didim Kaymakamlığına atandı. Gerçekleşen atamaların ardından Didim Kaymakamı Kuruca ilçeye gelerek görevine başladı.

Didim Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla yeni Kaymakam Kuruca vatandaşlardan kendisine tebrik çiçeği göndermeleri yerine Didimli öğrenciler için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapılmasını istedi. Kaymakam Kuruca'nın duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

VATANDAŞLARDAN RİCA ETTİ

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın ismini taşıyan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Kıymetli Didimli hemşehrilerim, ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizden ricam, tebrik amacıyla makama göndereceğiniz çiçeklerin yerine, kıymetli Didimli öğrencilerimiz için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapmanızdır. Yapılacak olan nakdi bağışlar Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla öğrencilerimize ulaşacaktır. Şimdiden destekte bulunacak olan hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım."

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