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Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’ne personel alınacak

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak. Abdullah Gül Üniversitesi personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Personeller temizlik, güvenlik ve büro elemanı pozisyonlarına alınacak. Başvurular 31 Ocak’ta sona erecek.
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’ne personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak. 

Abdullah Gül Üniversitesi personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Personeller temizlik, güvenlik ve büro elemanı pozisyonlarına alınacak. 

Başvurular başladı ve 31 Ocak’ta sona erecek. 

Alımlar, başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaylar arasından yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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