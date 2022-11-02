Kayseri Develi'de Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi bulundu

Kayseri Develi'de tesadüfen bulunan 5 kesme taşın üzerindeki şekillerin Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu anlaşıldı. Akademisyen Bilgin Yazlık "Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi" dedi.

Kayseri'de bulunan kesme taşların üzerindeki şekillerin Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu anlaşıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Yazlık "Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi" dedi.

Kayseri Develi'de ilçesinde tesadüfen bulunan ve üzerinde kırmızı boyalı şekiller yer alan kesme taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu belirlendi.

BÖYLE BULUNDU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık, 2013 yılında arkadaşlarıyla Develi'de gezerken üstünde kırmızı kök boyalar işlenmiş çeşitli figürlerin yer aldığı 5 kesme taşa rastladı. Yazlık, Kayseri Müze Müdürlüğünce koruma altına alınan taşlarla ilgili uzun yıllar araştırma yaptı.

Akademisyen Yazlık, aynı dönemde kullanılan benzer takvimlerden ve taşların üzerindeki figürlerden yola çıkarak, Roma dönemine ait biyodinamik tarım (en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemi) takvimini ortaya çıkardı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık, konuyla ilgili olarak AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede 2005 yılında başlatılan kazılarda çıkarılan 4. yüzyıla ait sikkeler sayesinde taşlara tarihlendirme yaptığını belirtti.

Taşlarda resimler bulunduğunu anlatan Yazlık, "Üzerlerinde ayın evreleri ve takım yıldızlarına benzeyen belirli bir sistematikle dizilmiş noktalar olduğunu gördüm." diye konuştu.

Yazlık, araştırmaları sonucunda taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan biyodinamik tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini belirterek, Roma döneminde kullanılan takvimin, Anadolu'da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını söyledi.

"Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi"

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde taşlarla ilgili makale yazdığını dile getiren Yazlık şöyle devam etti: "Bu makalede, 5 parçanın birbiriyle olan bağlantılı diyagramlarını çıkardık. Buna benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi. Mevcut örnekleri bildiğimiz için geçmişteki bu örneği de gördüğümüzde ikisi arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk."

Anadolu insanının binlerce yıl astrolojik dizilimlere ve ayın evrelerine göre tarım yaptığına dikkati çeken Yazlık, biyodinamik tarım takvimi ile bu geleneğin yazılı hale getirildiğini belirtti.

Akademisyen Yazlık, taşların bölge turizmi için de önemli olduğunun altını çizerek, "Develi bölgesinde bulduğumuz aşağı yukarı 1700 yaşındaki bu taşlar, türünün Anadolu'da bilinen tek örneği olması hasebiyle turizm açısından da değer ifade ediyor" dedi.