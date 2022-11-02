  • BIST 4.082,27
  • Altın 989.484
  • Dolar 18.614
  • Euro 18.4373
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Kayseri Develi'de Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi bulundu

Kayseri Develi'de tesadüfen bulunan 5 kesme taşın üzerindeki şekillerin Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu anlaşıldı. Akademisyen Bilgin Yazlık "Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi" dedi.
Kayseri Develi'de Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi bulundu

Kayseri'de bulunan kesme taşların üzerindeki şekillerin Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu anlaşıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Yazlık "Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi" dedi. 

Kayseri Develi'de ilçesinde tesadüfen bulunan ve üzerinde kırmızı boyalı şekiller yer alan kesme taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu belirlendi.

BÖYLE BULUNDU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık, 2013 yılında arkadaşlarıyla Develi'de gezerken üstünde kırmızı kök boyalar işlenmiş çeşitli figürlerin yer aldığı 5 kesme taşa rastladı. Yazlık, Kayseri Müze Müdürlüğünce koruma altına alınan taşlarla ilgili uzun yıllar araştırma yaptı.

Akademisyen Yazlık, aynı dönemde kullanılan benzer takvimlerden ve taşların üzerindeki figürlerden yola çıkarak, Roma dönemine ait biyodinamik tarım (en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemi) takvimini ortaya çıkardı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık, konuyla ilgili olarak AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede 2005 yılında başlatılan kazılarda çıkarılan 4. yüzyıla ait sikkeler sayesinde taşlara tarihlendirme yaptığını belirtti. 

Taşlarda resimler bulunduğunu anlatan Yazlık, "Üzerlerinde ayın evreleri ve takım yıldızlarına benzeyen belirli bir sistematikle dizilmiş noktalar olduğunu gördüm." diye konuştu. 

Yazlık, araştırmaları sonucunda taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan biyodinamik tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini belirterek, Roma döneminde kullanılan takvimin, Anadolu'da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını söyledi. 

"Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi"

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde taşlarla ilgili makale yazdığını dile getiren Yazlık şöyle devam etti: "Bu makalede, 5 parçanın birbiriyle olan bağlantılı diyagramlarını çıkardık. Buna benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi. Mevcut örnekleri bildiğimiz için geçmişteki bu örneği de gördüğümüzde ikisi arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk." 

Anadolu insanının binlerce yıl astrolojik dizilimlere ve ayın evrelerine göre tarım yaptığına dikkati çeken Yazlık, biyodinamik tarım takvimi ile bu geleneğin yazılı hale getirildiğini belirtti.

Akademisyen Yazlık, taşların bölge turizmi için de önemli olduğunun altını çizerek, "Develi bölgesinde bulduğumuz aşağı yukarı 1700 yaşındaki bu taşlar, türünün Anadolu'da bilinen tek örneği olması hasebiyle turizm açısından da değer ifade ediyor" dedi. 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor02 Kasım 2022 Çarşamba 09:02
  • İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!02 Kasım 2022 Çarşamba 09:00
  • İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!02 Kasım 2022 Çarşamba 01:11
  • Yunanistan’dan provokasyon! Ege’de Türk sahil güvenliğine silah doğrulttular!02 Kasım 2022 Çarşamba 01:07
  • Elon Musk Twitter'da "onaylı" hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı02 Kasım 2022 Çarşamba 01:00
  • Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması02 Kasım 2022 Çarşamba 00:57
  • Bursa'da tekstil fabrikasında yangın02 Kasım 2022 Çarşamba 00:55
  • RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli?01 Kasım 2022 Salı 23:39
  • Temeli atılan TOKİ sosyal konutları Ankara Sincan'da nerede? Fiyatları ne?01 Kasım 2022 Salı 20:19
  • Burak Haktanır kimdir, hangi filmlerde oynadı, kimyasal silah iftirasına ne demişti?01 Kasım 2022 Salı 19:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti