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Kayseri ile Kastamonu'nun iddialı olduğu lezzet: Pastırma
Kayseri ile Kastamonu'nun iddialı olduğu lezzet: Pastırma
Kayserili ve Kastamonulu pastırma üreticileri arasında zaman zaman tatlı rekabet yaşanıyor.
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:21
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.