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Kayseri ile Kastamonu'nun iddialı olduğu lezzet: Pastırma

Kayseri ile Kastamonu'nun iddialı olduğu lezzet: Pastırma
Kayserili ve Kastamonulu pastırma üreticileri arasında zaman zaman tatlı rekabet yaşanıyor.
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