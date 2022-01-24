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Kayseri-Malatya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Kara yolunda buzlanmalara karşı aralıksız kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Kentten hem Malatya'ya hem de Kahramanmaraş'a trafik akışı sağlanıyor.

Ekipler, tırların geçişine ise izin vermiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Gürün-Darende, Pınarbaşı-Sarız-Göksun yollarının tır trafiğine kapalı olduğu duyuruldu.

Öte yandan Türk Kızılay ekipleri, Malatya, Pınarbaşı ve Gürün yolunda kalan yolculara kumanya dağıttı.

Kızılay görevlisi Mehmet Sağıroğlu, AA muhabirine, dün öğle saatlerinden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Pınarbaşı ve Gürün'de çok sayıda aracın yolda kaldığını aktaran Sağıroğlu, "Gıda yardımında bulunduk. 400 kadar araç vardı. Küçük araçların geçişine izin verildi ancak tırlar kaldı. Bizler de tır şoförlerine kumanya verdik." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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