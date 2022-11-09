Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Komando Caddesinde meydana geldi. İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İrfan Keskin'in kullandığı 38 ABP 456 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybederken, otomobillerdeki Oktay Karaboğa, Orhan Karaboğa, Kemal Atay, Kubilay Korkmaz, Gülhanım Keskin ve Merve Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Sürücülerin cansız bedeni ise polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.