  • BIST 4.360,28
  • Altın 1019.948
  • Dolar 18.5165
  • Euro 18.6428
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Komando Caddesinde meydana geldi. İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İrfan Keskin'in kullandığı 38 ABP 456 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybederken, otomobillerdeki Oktay Karaboğa, Orhan Karaboğa, Kemal Atay, Kubilay Korkmaz, Gülhanım Keskin ve Merve Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Sürücülerin cansız bedeni ise polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz'de popülasyonu artan çizgili kedi balıkları su altı kamerasında05 Kasım 2022 Cumartesi 08:44
  • Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 08:41
  • Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 08:39
  • Şehit annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı04 Kasım 2022 Cuma 16:50
  • Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi04 Kasım 2022 Cuma 16:48
  • Dünya Laurent Simons adlı bu çocuğu konuşuyor04 Kasım 2022 Cuma 08:22
  • Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık mozaik taban bulundu03 Kasım 2022 Perşembe 16:13
  • Endemik çiçekler camda şekil buldu03 Kasım 2022 Perşembe 11:15
  • Van Gölü'nde 26 yılda 61 milyon metreküp su buhar oldu03 Kasım 2022 Perşembe 09:51
  • Meteoroloji il il açıkladı: Kar yağışı ve sağanak geliyor!03 Kasım 2022 Perşembe 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti