Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı

Yahyalı ilçesinde şelaleleri ile ünlü Kapuzbaşı'nın Değirmenocağı mevkisinde gece heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, yola düştü. Kapuzbaşı yolu, ulaşıma çift yönlü olarak kapandı.
Yahyalı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, "Kapuzbaşı yol güzergahı Değirmenocağı mevkiinde heyelan sebebiyle yol taşıt trafiğine kapalıdır. Belediyemiz ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
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