Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili yeni gelişme!

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat yakalandı.