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Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatılmıştı. 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda Nurullah D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı.

Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Nurullah D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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