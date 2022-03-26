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Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cesedine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirmişti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verilmişti.

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