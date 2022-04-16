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Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 1-1 berabere tamamlandı.
Kayseri'de puanlar paylaşıldı

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahasının hemen dışında bulunan İbrahim Akdağ'a attı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasında Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı
67. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Onur Bulut'un kaleciye gönderdiği top kısa kalınca Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kayserispor savunmasına çarpan topu önünde bulan Pohjanpalo, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1

85. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada bu kez konuk takım gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla bulunan Deniz Hümmet'in yerden sert şutunda, kaleciyi geçen topu Yıldırım Mert Çetin önleyerek gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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