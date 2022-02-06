  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Kayserispor 'kısa yoldan' Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "kısa yoldan Avrupa'ya gitmek olarak" tanımladığı Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi.
Kayserispor 'kısa yoldan' Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyuncularına güvendiğini ve takımın da bunu ligde 24. haftada oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında gösterdiklerini belirtti.

Takımın Hatayspor maçında çok iyi şeyler yaptığını vurgulayan Karaman, "Kayserispor'un tüm oyuncuları çalışkan, iyi niyetli ve en önemlisi sürekli gelişim kaydetmek isteyen yapıya sahip. Ama bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor." dedi.

Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını kaydetti.

"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık"
Zorlu bir periyottan geçeceklerinin altını çizen Karaman, şöyle devam etti:

"Hatay maçından 3 gün sonra Fenerbahçe ile kupa maçına çıkacağız, ondan da 3 gün sonra ligde Galatasaray'la oynayacağız. Bu periyodu en az zararla nasıl atlatabiliriz, bütün bunlar bir program dahilinde olmalı. Biz, Hatayspor karşısında 4-1 öne geçince hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık. Oyuncu değişikliklerini bu maçları düşünerek yaptık."

Hedef, kupada Fenerbahçe'yi elemek
Türkiye Kupası'nda zorlu bir rakiple mücadele edeceklerini belirten Karaman, Fenerbahçe'nin de kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin peşinde olacağını aktardı.

Ligde sıralamanın nasıl oluşacağının bilinmediğine dikkati çeken Karaman, "Şu an bizim odak noktamız Türkiye Kupası. İddialıyız, sert bir maç olacağına inanıyorum. Rakibimiz çok deneyimli, çok güçlü bir ekip. Bu maçı almak istiyoruz. Ekip olarak rakipten daha çok çalışmamız ve maç günü de onlardan daha çok koşmamız gerekiyor. Minimum hatayla oynamalıyız. Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek için Fenerbahçe'yi nasıl eleriz, onu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Başarı, futbol kültürünü artırıyor"
Karaman, 20 yıl önce de Kayserispor'u çalıştırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce buraya geldiğimde Kayserispor 11 puanla lig sonuncusuydu. Kulübün rahmetli başkanı bile takımın ligde kalacağına inanmıyordu. Biz 'bu takım ligde kalacak ve hatta Avrupa kupalarına gidecek' dedik. Takım ligde kaldı ve o günden sonra Kayseri'de futbol kültürü artmaya başladı. Biz takımı ligde tuttuk sonra Avrupa kupası oynandı, takım ligde kaldı yeni stat yapıldı. Takım ligde kalınca şehrin motivasyonu yükseliyor."

"Her sezon 15-20 transferle Avrupa'ya gidemezsiniz"
Karaman, bir takımın başarısının devam için alt yapısının iyi olması gerektiğini söyledi.

Başarının en önemli unsurlarından birinin de temkinli hareket etmek olduğunu vurgulayan Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayağımızı yere basmamız lazım. Yani bu sene Avrupa'ya gittin, seneye düşmemek için mücadele ediyorsun, bunun olmaması gerekiyor. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Avrupa'ya gitmemiz için alt yapısından oyuncu üreten kulüp haline gelmek ve oturmuş bir sistem kurmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Her sezon başında yapılan 15-20 transferle Avrupa'ya gidemezsiniz. Bir takımda futbol felsefesini oturtturursanız başarılı olursunuz. Çünkü bir takım 40 antrenmanla oturmaz. Daha çok zamana ihtiyacı vardır. Taraftarımızın sabırlı olması lazım. Ayağımızın yere basması lazım. Nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enes Ünal attı Getafe kazandı05 Şubat 2022 Cumartesi 16:10
  • Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek05 Şubat 2022 Cumartesi 13:09
  • Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti05 Şubat 2022 Cumartesi 12:10
  • Konyaspor sahasında galip05 Şubat 2022 Cumartesi 11:12
  • 7 gollü maçın kazananı Kayserispor05 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
  • Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı05 Şubat 2022 Cumartesi 00:15
  • Antalyaspor, 4 yeni transfer için imza töreni düzenledi04 Şubat 2022 Cuma 15:42
  • Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek04 Şubat 2022 Cuma 14:58
  • Galatasaray'da bir ayrılık daha! İdmana çıkmadı, imzaya gitti04 Şubat 2022 Cuma 13:40
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Gedson seneye planladığımız oyuncu04 Şubat 2022 Cuma 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti