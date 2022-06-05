Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

Ömer Erdoğan, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapmıştı.