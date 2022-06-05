Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
Ömer Erdoğan, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapmıştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
Ömer Erdoğan, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapmıştı.
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