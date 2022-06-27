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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Herkesin Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Atan, "İnşallah bu sezon o gelişimi daha net görebileceğimiz oyunlar olur. Biz bu yolda çalışmak istiyoruz. Zaten amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli, güzel, iyi bir lig olacağını düşünüyorum." dedi.

Gazetecilerin "Transfer tahtasının açılması durumunda transfer olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Atan, "Şu an biz açılmayacakmış gibi hareket ediyoruz. Zaten takımımızın çok büyük kısmını koruduk. İki tane de kiralık oyuncuyu tekrar kazandırmak istiyoruz. Kulübümüz bunlarla ilgili görüşmelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumu kriz olarak görmediklerini, özellikle genç oyuncular için fırsata çevirmek istediklerini anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Altyapıdan geçen sene A takımda idmana çıkan 9 oyuncu, şu an kamp kadromuzda. Onlara da az önce söyledim. Sahada yüzde yüzlerini verip, burada kendilerini ispat edecekleri bir performans göstermelerini bekliyorum. Her sene 1-2 genç Türk oyuncuyu takımlarımıza kazandırmak istiyoruz. Onları ayrı bir gözle izleyip, Kayserispor'a kazandırmak istiyoruz. Bu tarz durumları fırsata çevirmek gerekiyor. Oyunculara da bunu söyledim. Güzel bir kamp geçireceğiz. İyi çalışacağız, sıkı çalışacağız, az konuşup çok çalışacağız. İnşallah bu sezon gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağız. Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen geldi. Diğer oyuncularla da yönetimimizin görüşmeleri devam ediyor."

Atan, topa sahip olan, önde baskı uygulayan, üçüncü bölgeye mümkün olduğunca fazla oyuncuyu sokabilen bir Kayserispor takımı oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Futbolcular, antrenmanda koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahadaki parkur çalışmasıyla sona erdi.

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