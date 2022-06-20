  • BIST 2.539,20
  • Altın 1024.188
  • Dolar 17.3299
  • Euro 18.2109
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1 senelik sözleşme imzaladı.
Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı

Kadir Has Stadyumu Konferans Salonu’nda Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Kayserisporlu yöneticiler katıldı. İmza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Teknik direktörümüzle sözleşme süremiz bitmişti. Yeni bir teknik direktör arayışlarına başladık. Adaylarımıza durumumuzu açıklıkla söyledim. Bir hocamızla anlaştık fakat daha sonra transfer konusunda fikir ayrılığı olduğu için anlaşamadık. Daha sonra Çağdaş hoca ile temasa geçtik. Çağdaş hoca bizim takım hakkında ne düşündüğünü söyledi. Sunum yaptı. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de bunu bilerek geldiğini söyledi. Kendisi ‘Hayallerimiz bütçelerden büyük’ dedi ve camiamızın gönüllerini fethetti. Bu yük artık benim kaldıracağımdan daha büyük bir noktaya geldi. Kolay olan benden önce olduğu gibi ‘Ben oynamıyorum’ diye bırakıp gitmek. Ama ben hiçbir zaman kolayı seçmedim. İnşallah Çağdaş hoca ile önce hayatta kalma daha sonra da iyi oyun. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: HER ZAMAN OYUNUN GÜCÜNE İNANDIK

Çağdaş Atan ise, “Başkanımız Berna Gözbaşı ile görüştük, sunumumuzu yaptık. Oyunumuzu, hayallerimizi anlattık. Hayallerimiz bütçelerden büyük derken de biz her zaman oyunun gücüne inandık. Oyunun oyuncuların değerini artıracağına inanıyoruz. Genç metot antrenörleriyiz. O yüzden hiçbir zaman oyunu, oyuncu üstünden okumayız. Çok yüksek bütçeli oyunculardan ziyade belli bir sistemle, elimizdeki oyuncuların değerini artırarak akademiyle de birlikte çalışarak güçlü bir oyun oynatmak istiyoruz. Önde baskı yapan, topa sahip olan, Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzü sezon sonuna rahat bir şekilde ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.  

Yukatel Kayserispor’da Çağdaş Atan’ın teknik ekibinde Hasan Fırat (Yardımcı Antrenör), Mustafa Keçeli (Yardımcı Antrenör), Murat Özkütükçü (Yardımcı Antrenör), Altay Dağdelen (Kaleci Antrenörü), Emre Demirci (Atletik Performans Antrenörü) ve Ufuk Özbey ile Serhan Erturhan (Analiz) olarak görev yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 yenildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
  • Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya20 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik etti19 Haziran 2022 Pazar 15:01
  • Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar19 Haziran 2022 Pazar 12:41
  • Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu19 Haziran 2022 Pazar 12:41
  • TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik19 Haziran 2022 Pazar 11:42
  • F1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in19 Haziran 2022 Pazar 10:08
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti19 Haziran 2022 Pazar 10:08
  • 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi19 Haziran 2022 Pazar 10:07
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik19 Haziran 2022 Pazar 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti