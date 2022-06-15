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Kayserispor'dan KADES'e destek

Yukatel Kayserispor, yeni sezonda kullanacağı sarı formalarda İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) destek verileceğini duyurdu.
Kayserispor'dan KADES'e destek

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen yıl otizme verdiğimiz desteği bu yıl gönüllü olarak KADES'e veriyoruz. 2022-2023 sezonunda çubuklu ve siyah formamızın yanında gönüllü olarak KADES'e destek verdiğimiz sarı forma, takımımızın alternatif formalarından biri olacak. Kayserispor ailesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda kullanılacak sarı formanın göğüs kısmında KADES'in simgesi, sol kolda da KADES yazısı yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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