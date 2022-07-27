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Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN merkez Akşemsettin Mahallesi'nde otomobille çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan Hasan Hüseyin Ulaş Bal’ın (11) üzerine devrildi. Kazada Bal ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı

Kaza, bugün saat 18.30’da Akşemsettin Mahallesi’ndeki 66 ve 661’inci sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Onur Çokgüler idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç, Kadir Çini yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, sokağın köşesinde bulunan bahçenin duvarına çarparak devrildi. Olay sırasında bahçede arkadaşları ile oynayan Hasan Hüseyin Ulaş Bal, yıkılan duvarın enkazının altında kaldı. Kazada, Bal ile otomobilde bulunan Zeliha Takım (31) ve ticari araçta bulunan Ümmühan Çokgüler (51) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, duvarın yıkıntısından çıkarılan Hasan Hüseyin Ulaş Bal ile diğer yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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