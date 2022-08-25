Kazada eşi ve kızını kaybeden babanın feryadı yürek dağladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki İsmail Songür (30) yaralanırken, eşi Ayşe Songür (31) ve 1 yaşındaki kızları Elif Su yaşamını yitirdi. Kızını kucağına alan Songür’ün "Eşim gitti" diye feryat etmesi yürek dağladı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Oba Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat kamyonu tali yola girmek istediği sırada İsmail Songür’ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kızları Elif Su, yola savruldu.

'EŞİM GİTTİ’ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Hazayı hafif yaralı atlatan İsmail Songür, eşinin ve kızının hareketsiz yattığını görünce feryat ederek yardım istedi. Kızını kucağına alan Songür’ün "Eşim gitti" diye feryat etmesi yürek dağladı. Kaza yerine gelen çevredeki vatandaşlar, kuçağındaki çocuğunu aldıkları Songür'ü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Songür, eşi ve kızını hastaneye kaldırdı. Ayşe Songür ve kızı Elif Su, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralı İsmail Songür’ün tedavisine ise devam ediliyor. Olay sonrası kamyon sürücüsü İ.K., polis tarafından gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜ YÜREK SIZLATTI

Kaza sonrasını cep telefonuyla görüntüleyen Mehmet Akdağ, olayın çok acı olduğunu belirterek, "Keşke bu kaza olmasaydı. Annenin üzerinden geçen kamyon daha sonra babaya çarptı. Babanın kucağındaki çocuğu çevredeki vatandaşlar aldı. Bu yolda her zaman kaza oluyor” dedi.