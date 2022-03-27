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Kazada ikizlere hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru için tören

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklere hamile eşi Şeyma Yılmaz ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz (31) için görev yaptığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Kazada ikizlere hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru için tören

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Barış Yılmaz, dün Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan 3 aylık ikiz bebeklere hamile olan eşi Şeyma Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, hayatını kaybeden polis memurunun babası Ayhan Yılmaz, annesi Hülya Yılmaz, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. 

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 

Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Şeyma Yılmaz'ın cenazesi ile birlikte defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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