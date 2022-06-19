  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Kazada oğluyla aracın altına girmekten kurtuldu: Kendimi en mutlu baba hissediyorum

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, oğlu Talha ile otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosikletteki müteahhit Atilla Çetin, "Kazadan oğlumla sağ salim kurtulduğumuz için kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum" dedi.
Kazada oğluyla aracın altına girmekten kurtuldu: Kendimi en mutlu baba hissediyorum

Kaza, 17 Haziran'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı.

Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Baba Çetin'in sağ bacağında kırık oluştu, oğlu Talha ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM' 
Kaza anını anlatan Atilla Çetin, "Kahvehanedeydim. Ofisime gitmem gerekiyordu. Motosiklete bindim. Oğlum Talha'yı da arkama bindirdim.

Zaten gideceğimiz yer 300 metrelik bir mesafeydi. Yola çıktığım an önümden bir araç geçti, sürücüsü tanıdık çıkınca selamlaştık.

Bu sırada karşıdan gelen otomobili görünce durdum, sonrasını hatırlamıyorum. Oğlumu yerde yatarken görünce sanırım bayılmışım. Sonra gözümü hastanede açtım" diye konuştu. 

Güvenlik kamerası görüntülerini seyrettiğinde kurtuluşuna şaşırdığını belirten Çetin, "Kazadan oğlumla sağ salim kurtulduğumuz için kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da tarihi binada yangın19 Haziran 2022 Pazar 10:11
  • 227 kaçak göçmen, ülkesine gönderildi19 Haziran 2022 Pazar 10:11
  • Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti19 Haziran 2022 Pazar 10:06
  • TÜBA 30 personel alacak19 Haziran 2022 Pazar 10:05
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı: 1'i ağır, 5 yaralı 19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı19 Haziran 2022 Pazar 10:03
  • İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi18 Haziran 2022 Cumartesi 21:32
  • Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor18 Haziran 2022 Cumartesi 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti