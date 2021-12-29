Kazada ölen Nefise, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nefise Buruk (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde bulunan Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi yolunda meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Buruk, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada A.Y.'nin kullandığı 33 VNZ 60 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Buruk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefise Buruk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Nefise Buruk’un cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Küstülü Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle sakinleri, Buruk'un ailesi ve yakınları katıldı. Buruk, burada cenaze namazı kılınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.