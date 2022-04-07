  • BIST 2.342,67
  • Altın 914.392
  • Dolar 14.7309
  • Euro 16.0894
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Kazada ölen, rektörün makam şoförü toprağa verildi

Kütahya’da, otomobille önündeki TIR’a çarpan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü Fatih Yiğit (42), üniversite düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kazada ölen, rektörün makam şoförü toprağa verildi

Kaza, dün Kütahya- Tavşanlı yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit, kullandığı 43 DU 213 plakalı makam otomobiliyle önünde giden Tayfur Demir (33) yönetimindeki 63 FK 926 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Yiğit için Dumlupınar Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Yiğit’in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yiğit’in ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “2 yıldır kendisini tanıyorum. Görevinde mert bir insandı. Ramazan günü oruçlu, görevi basında şehit oldu. Görev şehidi oldu, başımız sağ olsun” dedi.

Fatih Yiğit’in cenazesi, Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Camii’nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı07 Nisan 2022 Perşembe 14:11
  • Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı07 Nisan 2022 Perşembe 14:11
  • RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama07 Nisan 2022 Perşembe 14:10
  • Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı07 Nisan 2022 Perşembe 13:49
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı07 Nisan 2022 Perşembe 13:48
  • Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 3 milyon 31 bin 930'a yükseldi07 Nisan 2022 Perşembe 13:27
  • 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi07 Nisan 2022 Perşembe 13:25
  • Dışişleri Bakanlığından Ruanda soykırımı yıl dönümünde taziye açıklaması07 Nisan 2022 Perşembe 12:56
  • Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevlerini hizmete alacak07 Nisan 2022 Perşembe 12:41
  • Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi yarın açılacak07 Nisan 2022 Perşembe 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti