Kazada ölenin ailesi şikayetten vazgeçti, Kuveytli sürücü tahliye edildi

Bursa'da freni boşalan minibüsün otoparka dalması sonucu otopark görevlisi İdris Emir'in (38) ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli sürücü Ahmed El Redişi, tek şikayetçinin de davadan çekilmesiyle tahliye oldu.

Uludağ yolunda ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Redişi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, kontrolünden çıkıp, özel bir otoparka daldı. Kazada minibüsün önüne çıkarak durması için işaret yapan otopark görevlisi İdris Emir hayatını kaybetti. Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kaza sonrası polise teslim olan Ahmet El Redişi tutuklanarak cezaevine kondu.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ, KASK TAKTIRILDI

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Redişi'ye önceki hafta olay yerinde keşif yaptırıldı. Redişi, keşife güvenlik nedeniyle çelik yelek giydirilip, kask taktırılarak getirildi. Olay yerinde kazanın nasıl olduğunu anlatan Ahmet El Redişi, mahkeme heyetinin "Yokuş aşağı inerken, frenlerin boşaldığını anlayınca neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin?" sorusuna "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Minibüsün nereye girdiğini görmedim" diyerek cevap verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Mahkeme, son şikayetçi İdris Emir'in yakınlarının da davadan çekilmesi ile sanığın adli kontrol koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Redişi, haftanın bir günü polis merkezine giderek imza verecek.