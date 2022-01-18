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Kazada yaralanan motokurye, otomobil sürücüsüne isyan etti

İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde, sahilden caddeye çıkmaya çalışan otomobile çarpmamak için orta refüje çarpan motokurye, araç sürücüsüne tepki gösterdi.
Kazada yaralanan motokurye, otomobil sürücüsüne isyan etti

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul’un Tuzla ilçesi sahilindeki Manastır Yolu Caddesinde meydana geldi. Cadde kenarında park halindeki 34 ERT 942 plakalı otomobil, arkadan gelmekte olan motokuryeyi fark etmeyerek hareket edip caddenin sol şeridine çıkmak istedi. Arkadan gelmekte olan motokurye, otomobile çarpmamak için orta refüje çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan motokurye, otomobil sürücüsüne isyan etti. Motokurye ile otomobil sürücüsü kadın arasındaki tartışma ise DHA muhabirinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Motokurye, tartıştığı kadın sürücüye "Yol benim, yol hakkı benim. Ben arkanızdan geldim. Size çarpmamak için kaldırıma vuruyorum. Halen beni suçlamaya çalışıyorsun" diye isyan etti. Yaralanan motokurye, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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