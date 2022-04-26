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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobili sordu

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Kocatürk (19), "Otomobilde bir şey var mı?” diye sorunca, otomobil sürücüsü, "Arabayı bırak sen kendine bak” dedi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobili sordu

Kaza saat 22.15 sıralarında Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Mehmet Kurt yönetimindeki 34 UR 8888 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Berat Kocatürk idaresindeki 67 LH 280 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, Berat Kocatürk hafif yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Berak Kocatürk sağlık ekiplerini beklediği sırada. "Otomobilde bir şey var mı?” diye sorunca, Mehmet Kurt, "Arabayı bırak sen kendine bak” diyerek, sürücü ile ilgilendi. Daha sonra motosikletinin yanına giderek kontrol etmek isteyen Kocatürk’ü çevredeki vatandaşlar engelledi. Berat Kocatürk olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Kurt ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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