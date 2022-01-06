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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bir dizi acil talimat verdi

Kazakistan’da LPG fiyatlarına yapılan zamları takiben ülkenin Mangistau eyaletinde ve Almatı kentinde başlayan protestolardan sonra yaşanan olayların devam etmesi üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün bir dizi talimat verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bir dizi acil talimat verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı. Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.

Tokayev’in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı. Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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