  • BIST 2.058,37
  • Altın 794.95623
  • Dolar 13.7847
  • Euro 15.6531
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücü askerlerinin 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacağını söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirten Tokayev, teröristlere karşı operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu dile getirdi.

Tokayev, ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatarak "Kazakistan, yasal olarak KGAÖ ortaklarından barış gücünü gönderme talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı'yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik." yorumunda bulundu.

KGAÖ barış gücünün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Tokayev, "KGAÖ barış gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." ifadelerini kullandı.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin kararıyla Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında11 Ocak 2022 Salı 09:43
  • Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Valizinden uyuşturucu çıktı11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi11 Ocak 2022 Salı 09:24
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Adası açıklarındaki depremde hasar tespit edilmedi11 Ocak 2022 Salı 09:21
  • FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı11 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti