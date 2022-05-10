  • BIST 2.484,97
  • Altın 908.635
  • Dolar 15.188
  • Euro 16.0548
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Mayıs 2022 Salı 09:50
  • Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı10 Mayıs 2022 Salı 09:49
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi10 Mayıs 2022 Salı 09:48
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak10 Mayıs 2022 Salı 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü10 Mayıs 2022 Salı 09:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu10 Mayıs 2022 Salı 09:46
  • Eskişehir’de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:57
  • MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:57
  • Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:56
  • Savcı Erdoğdu, son yolculuğunu uğurlandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti