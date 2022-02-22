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Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, "Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin tanınması söz konusu değildir." dedi.
Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu

 Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Rusya’nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin tutumunu Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendireceklerini belirterek, "Ancak şunu temin ederim ki, Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin tanınması söz konusu değildir." dedi.

Tileuberdi, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Donbas’taki gelişmelere dair yaklaşımını değerlendirdi.

Kazakistan Güvenlik Konseyi’nin ileriki saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir. Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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