Kazakistan lideri: Orduya, uyarmadan ateş açıp öldürün emri verdim

Eylemlerin provokatörler aracılığıyla çatışmalara döndüğü Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden sağlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise, olayların bilançosuna ilişkin rakamları paylaştı.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü dün itibariyle Kazakistan'a konuşlandı.

Eylemlerin kısa süre içinde çatışmaya döndüğü ülkede gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz.

TOKAYEV: UYARI YAPMADAN VURUN EMRİ VERDİM

11:50: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Teröristlere uyarı yapılmadan ateş açılmasına ilişkin emir verdim. Teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyetimiz yok" dedi. Ülkesindeki şiddet olayları sırasında "teröristlerin" hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini kaydeden Tokayev, "teröristlerin" bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu belirtti.

Kazakistan lideri, ülkesinin finansal ve kültürel merkezi sayılan Almatı'daki şiddet olaylarına ilişkin, "20 bin haydut Almatı’ya saldırdı ve buradaki devlet binaları tahrip ettiler. Teslim olmayan saldırganlar yok edilecek" ifadelerini kullandı.