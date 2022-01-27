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Kazakistan Parlamentosu Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkilerini kaldırdı

Kazakistan Parlamentosu, Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ile Kazakistan Halk Asamblesindeki ömür boyu başkanlık yetkileri kaldıran yasa tasarısını onayladı.
Kazakistan Parlamentosu Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkilerini kaldırdı

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato, haftalık genel toplantısında, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısına yapılan bazı değişiklikleri kabul etti.

Buna göre, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.

Yasa tasarısı senatörler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, bir hafta önce Meclis milletvekillerince onaylanarak, Senatoya sunulmuştu.

Kazakistan’ı yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019’da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nazarbayev, buna rağmen Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Asamblesi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürüyordu.

Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini ise ülkede bu yıl başında yaşanan olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devrettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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