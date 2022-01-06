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Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan silahlar dağıtıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre; Kazakistan'da provokatörlerin eylemcilere silah dağıttığı görüldü. Bu da Kazakistan'da patlak veren sokak olaylarının çok da "masul" olmadığını gösteriyor.
Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan silahlar dağıtıldı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan ve hükümetin istifasına neden olan gösteriler devam ediyor.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor.

Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulunuyor.


CUMHURBAŞKANI 'YABANCI PROVOKATÖRLERE' İŞARET ETTİ

Hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan manzaralar nedeniyle "yabancı provokatörlere" işaret etti.

Öte yandan Almatı kentinde çıkan olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu ise hayatını kaybetti.

GÖSTERİCİLERE SİLAH DAĞITILIYOR

Tokayev'in sözlerinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, olaylı gösterilere dışarıdan müdahale olduğu şeklinde yorumlandı.

Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve plakasız aracın bagajından yere konulan silahları aldığı görülüyor.

"GERİLİMİ TIRMANDIRIYORLAR"

Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti.

Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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