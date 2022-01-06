Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan silahlar dağıtıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre; Kazakistan'da provokatörlerin eylemcilere silah dağıttığı görüldü. Bu da Kazakistan'da patlak veren sokak olaylarının çok da "masul" olmadığını gösteriyor.