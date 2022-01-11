  • BIST 2.058,37
  • Altın 794.95623
  • Dolar 13.7847
  • Euro 15.6531
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu

Kazakistan'da, önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan Alihan Smailov, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.

Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12'nci Hükümet Başkanı oldu.

YENİ KABİNE KURULUYOR

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında11 Ocak 2022 Salı 09:43
  • Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Valizinden uyuşturucu çıktı11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi11 Ocak 2022 Salı 09:24
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Adası açıklarındaki depremde hasar tespit edilmedi11 Ocak 2022 Salı 09:21
  • FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı11 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti