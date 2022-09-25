  • BIST 3.281,61
  • Altın 975.383
  • Dolar 18.4342
  • Euro 17.8566
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Kazan Kavurması tescillendi

Geçmişi eskiye dayanan ve Kahramankazan’ın mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kazan Kavurması, Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Kazan Kavurması tescillendi

Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması. Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan Kazan Kavurmasının tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.

OĞUZ TESCİLİ MÜJDELEDİ 

Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahramankazanımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden ‘Kazan kavurması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlçemize hayırlı olsun” diyerek müjdeledi. Kahramankazan Belediyesi, 10. Kazan Kavurması için 01.09.2021 tarihinde kavurma/yemekler ve çorbalar ürün grubu ile başvuruda bulunmuştu.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER BELİRLENDİ 

Türk Patent Coğrafi İşaret Tescil belgesi; No:1225 Mahreç İşareti ile Kazan kavurması ile ilgili ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri ise şöyle belirlendi: 

KAZAN KAVURMASI


Dana eti, kuru soğan, katı yağ ve tuz kullanılarak üretilen yumuşak yapıdaki kavurmadır. İçeriğinde, baharat dahil herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Porsiyon miktarı 150 gr.dır.

Kazan Kavurmasının üretiminde kullanılan et, 1,5-2 yaş ve yaş aralığındaki dananın kol kısmından elde edilir, siniri ve varsa yağı alınır. Ete herhangi bir şoklama veya terbiye işlemi uygulanmaz.

Üretiminde kullanılan katı yağ; tereyağı, margarin veya kemik suyunun kaynatılmasıyla elde edilen yağdır.
Kazan kavurmasının geçmişi eskiye dayanır. Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

PİŞİRİLME TEKNİĞİ

Kuşbaşı şeklinde doğranan et, kuru soğan ve katı yağ ile birlikte tencereye koyulur. 1-2 dakikada bir, gıda ile temasa uygun tahta kaşık ile karıştırılarak kısık ateşte 3-4 saat pişirilir. Kavurma, kendi suyunda yavaş yavaş pişer. İçine baharat dahil herhangi bir katkı maddesi katılmaz. Pişirme sırasında su ilave edilmediği gibi kavurmanın suyu da alınmaz. Etin pişme süresi yumuşaklığını etkilediğinden, dikkat edilmesi gerekir. Piştikten sonra 30 dakika kadar dinlendirilen Kazan Kavurmasının servisi sıcak olarak yapılır.

Kazan Kavurması’nın denetimi ise Kahramankazan Belediyesinin koordinatörlüğünde, Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuda uzman birer kişinin katılımı ile oluşan en az iki kişilik denetim mercii tarafından yılda bir kez, şikayet üzerine ve gerekli görülen hallerde ise her zaman gerçekleştiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de23 Eylül 2022 Cuma 04:15
  • Kursiyerler ders başı yaptı23 Eylül 2022 Cuma 03:17
  • Pedallar Doğa İçin Döndü23 Eylül 2022 Cuma 03:12
  • Farkındalık etkinliği23 Eylül 2022 Cuma 03:04
  • Genç yetenekler ikinci döneme hazır23 Eylül 2022 Cuma 02:30
  • Stres yönetimi söyleşisi23 Eylül 2022 Cuma 02:29
  • Sık sık esnaf ziyareti23 Eylül 2022 Cuma 01:27
  • Erişilebilir Başkent23 Eylül 2022 Cuma 01:24
  • Sincanlı kadınlar yazar Saliha Erdim ile buluştu23 Eylül 2022 Cuma 00:20
  • Yangın Eğitimi23 Eylül 2022 Cuma 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti