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Kazananlar belli oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiye memuru alımına ilişkin sınav sonuçlandı.
Kazananlar belli oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın liyakat esasına göre başlattığı ve 2020 yılında yapılan sınavla 295 itfaiye memurunun işe başlamasının ardından 2021 yılında 150 yeni itfaiye erinin alımı için de sınav yapıldı.

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     ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan 750 adayın uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulmasının ardından yapılan değerlendirme sonucu sınavı kazanan ve ataması yapılacak 150 yeni itfaiye erinin isim listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi “www.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden açıklandı.

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150 ASİL VE 75 YEDEK LİSTE YAYIMLANDI
     Sınavı kazanan 150’si asil, 75’i ise yedek olarak yayımlanan isimler puanlarıyla birlikte ayrıntılı bilgiye internet adresinden ulaşabilecek.

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     Dilekçe örneği ve isim listesinin de yer aldığı sayfada sınavı kazananların, 21 Ocak 2022 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına şu belgeleri teslim etmesi gerekiyor:
-Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
-Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği,
-Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,
-4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),
-Adli sicil kaydı belgesi (kamu çalışanları için),
-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır)
     Yedek listede 10 kadın, 65 erkek bulunurken sürecin tamamlanması ile Ankara İtfaiyesi’nde ataması yapılacak 11’i kadın, 139’u erkek olmak üzere toplam 150 itfaiye memuru görev alacak.  

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