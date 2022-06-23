Kazanbelnet Ankara'ya açıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren ve ilçesinde 4 bin aboneye ulaşan KazanBelNet şirketi, Kahramankazan’ın ardından Ankara kent merkezinde de hizmet vermeye başladı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi'ni kurdu.

4 bin aboneye ulaştı

Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor. KazanBelNet, bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını da hazırladı.

KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye'nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da "metro internet" hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde, internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. KazanBelNet kurulmasının ardından ilçede 4 bin aboneye ulaşmayı başardı. KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından Ankara kent merkezinde de hizmet vermeye başladı.

İlk abone AK Parti İl Başkanlığı

KazanBelNet’in, Ankara kent merkezindeki ilk abonesi ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve İl Başkanı Hakan Han Özcan oldu. Abonelik işlemlerini tamamlayan AK Parti İl Başkanlığı ve İl Başkanı Özcan KazanBelNet’i kullanmaya başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İl Başkanı Özcan’ı ziyaret ederek, KazanBelNet’in Ankara kent merkezindeki ilk aboneleri olmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kahramankazan’ı örnek gösterdi

İl Başkanı Özcan, KazanBelNet’in ilk abonesi olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Kahramankazan Belediye Başkanımız ve ekibine öncelikle teşekkür ediyorum. Kısıtlı bütçelerle, kısıtlı imkânlarla sadece Kahramankazan’da değil, şimdi de Ankara’da yayılan böyle bir şirketi kurdular. Türkiye’de bir ilki başardılar. Hatırlanacağı üzere, Büyükşehir Belediyesi ise pandemi sürecinde 30 milyar TL’lik bütçesiyle ‘köylerde internet sağlıyoruz’ demişti. Ancak köylerdeki çocuklarımız o internetten etkili bir anlamda faydalanamadılar. Ancak, bir hizmet verilmek istenirse tüm engellerin aşılabildiğini Kahramankazan Belediyemiz gösterdi. İman varsa imkân da vardır anlayışını Kahramankazan’da görüyoruz. Biz de Ankara il başkanlığımızda aboneliğimizi yaptık. İnşallah diğer belediyelerimiz de abone olacak. Ankara’nın en ücra köşelerine kadar tüm gençlerimize, öğrencilerimize faydalanabilecekleri çok daha hızlı interneti Kazanbelnet’le taşımış olacağız. Bu kadar dar imkânlarla dar bütçelerle böyle bir ufuk çizen ve böyle bir derde düşen, diğer projeleriyle de öne çıkan Kahramankazan Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum.”

Türkiye markası olacağız

Başkan Oğuz da, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 4 bin aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. KazanBelNet sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmadık. Şimdi Ankara’daki ilk aboneliğimizi gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı İl Başkanımıze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ankara’nın ardından Türkiye genelinde bir marka olacağız ve müşterilerimizle buluşacağız” diye konuştu.