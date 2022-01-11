Kazaya karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında 'amfetamin' tespit edildi

Ankara'da 22 Aralık 2021'de 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı "amfetamin" tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edildi.

Otobüs şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği belirlendi.

Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.

Hakkında uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma suçundan da soruşturma başlatılan şüphelinin, söz konusu maddenin kullandığı bir ilaçtan dolayı kanına karıştığını söylediği öğrenildi.

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi yaşamını yitirirken 29 kişi yaralanmıştı.