Kazaya müdahale ederken TIR'ın altında kalan polisin bacağı kesildi

MUĞLA'daki trafik kazasına müdahale edip dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarpmasıyla savrularak TIR'ın altında kalan polis memuru Özgür Erikmen'in (40) sağ bacağı diz altından kesildi. Erikmen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, geçen cumartesi, saat 21.00 sıralarında Milas ilçesi Milas-Bodrum kara yolu Karakaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşanan tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından yola duba koyulup, trafik kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan kaldırırken, iddiaya göre, 48 ADV 818 plakalı TIR, önünde ilerleyen 48 ADN 386 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis memuru Özgür Erikmen'e çarptı. Evli ve 2 çocuk babası Erikmen de çarpmanın şiddetiyle savrulup TIR'ın altında kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin TIR'ın altından çıkardığı polis Özgür Erikmen, sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erikmen, önce Milas Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalesinin ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Özgür Erikmen'in sağ bacağı diz altından kesilirken, sol bacağında ise parçalı kırıklar olduğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü ile TIR şoförünün, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.