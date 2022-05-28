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Kazdağları'nda görevli orman işçilerine yangınlarda ilk müdahale anlatıldı

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda görev yapacak orman işçilerine yangınlarda ilk müdahale teknikleri ve iş güvenliği konularında eğitim verildi.
Kazdağları'nda görevli orman işçilerine yangınlarda ilk müdahale anlatıldı

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'ın da katılımıyla Edremit ilçesinde yapılan çalışmada, özellikle havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin arttığı bu dönemde daha fazla önem taşıyan konular uygulamalı anlatıldı.

Zeytinli Orman Deposu alanında gerçekleştirilen çalışmada, orman yer işçileri, teorik eğitimin ardından tutuşan çam kozalaklarına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda tatbikat yaptı.

Balıkesir Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat, karaçam, kızılçam, köknar, meşe ormanlarında ağaçların cinsine göre müdahale yöntemlerinin farklılıkları hakkında bilgi verdi.

Su ile söndürme çalışması yapılıncaya kadar yanan bölgeye şaplak ve tırmık ile ilk müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Kemal Kayıran, eğitim programında yaptığı konuşmada, yer işçilerine yangınla ilgili en önemli konunun güvenlik olduğunu hatırlattı.

Olay yerine güvenli bir şekilde, sağ salim gidebilmenin yanı sıra en seri şekilde ulaşmak gerektiğini anlatan Kayıran, gelen her ihbarın büyük küçük ayrımı yapılmaksızın aynı önem ve ciddiyette değerlendirilerek hareket edilmesini istedi.

Kayıran, "Keşke hiç olmasa ama inşallah en az hasarlı bir yangın sezonu geçiririz diye ümit ediyorum. Aynı zamanda kazasız belasız da bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.

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