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Kazım Karabekir'in torunu son yolculuğuna uğurlandı

GEÇİRDİĞİ beyin kanaması sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Milli Mücadele kahramanı Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, Üsküdar'da kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Kazım Karabekir'in torunu son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, Şakirin Camiinde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Motosiklet tutkusuyla da tanınan Ayasbeyoğlu'nun cenazesini, mezarlığa kadar motorcu arkadaşları omuzlarında taşıdı. 

Cenazede annesi Timsal Karabekir, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gazeteci, yazar Murat Bardakçı, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ile askeri ve sivil görevliler ile yakınları katıldı.

"DEĞERLİ BİR İSMİ KAYBETTİK"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, ani ölümü nedeniyle ailesi ve sevenlerinin perişan olduğunu ifade ederek, "Çok değerli bir insanı kaybettik. Atatürk’ün silah arkadaşı Kazım Karabekir’in torunu Ferhan Karabekir Ayasbeyoğlu’nu kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Çok fazla paylaşım yaptık bugüne kadar. Çok fazla sürüşte, kortejlerde bir araya geldik. Boşluğu dolmayacak, çok kıymetli bir insan. Biz de son görevimizi yapmaya geldik" dedi.

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