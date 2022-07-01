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Kazımcan Karataş, Galatasaray'da

Galatasaray, Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Eyüpspor'a transfer olmadan doğrudan sarı-kırmızılılara gidecek.
Kazımcan Karataş, Galatasaray'da

Galatasaray, Altay’da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Karataş'ı kiralık olarak değil, bonservisiyle alacak

Kazımcan Karataş'ın kulübü Altay transferi duyurdu:

"16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."

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