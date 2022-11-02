Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olan ve Başkent'in deniz dünyası olarak anılan Keçiören Akvaryum Deniz Dünyası nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, ziyaret saatleri nelerdir?

Ankara Keçiören’de bulunan Deniz Dünyası akvaryumu, başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan tarafından ilgi gören bir tesis. Burada, suda yaşayan canlıları yakından inceleme imkanına sahip olabiliyoruz. Peki, Keçiören Akvaryum Deniz Dünyası nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, ziyaret saatleri nelerdir?

Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyası, 2700 m2 kapalı, toplamda 4000 m2’lik bir alana sahiptir. Tesis deniz balıklarının olduğu bölüm, tünel, tatlı su balıklarının olduğu bölüm ve timsahlar, kaplumbağaların da bulunduğu dinlenme alanı gibi 4 ana bölümden oluşmaktadır.

Peki Keçiören Akvaryum Deniz Dünyası nerededir , çalışma saatleri nelerdir , ücreti nedir ? Keçiören Akvaryum Deniz Dünyası nerede?

Keçiören Akvaryum Deniz Dünyası’nın adresini vermemiz gerekirse, Şevkat Mahallesi 59. sokak üzerinde diyebiliriz. Ulaşımı çok kolay ve merkezi bir konumda yer alıyor.

Keçiören Deniz Dünyası Çalışma Saatleri

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası pazartesi günleri kapalı olup haftanın geri kalan günlerinde çalışmaktadır, çalışma saatleri olarak 09:00 ile 21:00 arasında ziyarete açık.

Keçiören Akvaryum Giriş Ücreti 2022

Akvaryum Keçiören Belediyesi tarafından işletildiğinden kar amacı güdülmüyor. Bu sebepten girişler ve otopark ücretsiz.

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