Keçiören Ayvalı’ya kapalı spor salonu yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Keçiören Belediyesi Ayvalı Mahallesi’ne kapalı spor salonu yaptırıyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü “Ayvalı Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapım İşi yapım işi” için ihaleye çıktı.
“678 m2 Oturum Alanına Sahip Tek Katlı Kapalı Spor Tesisi Yapılması”na ilişkin ihale 07.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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