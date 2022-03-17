Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 500 bin TL.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi: 14.06.2022
2. Satış Günü: 18/07/2022
Satış Yeri: 3 Nolu Mezat Salonu
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