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Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 500 bin TL. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. Birinci satış tarihi: 14.06.2022
Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. 

Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 500 bin TL. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

Birinci satış tarihi: 14.06.2022

2. Satış Günü: 18/07/2022 

Satış Yeri: 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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