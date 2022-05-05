Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık daire

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden olan Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık daire bodrum katta bulunuyor. Muhammen bedeli ile 380 bin TL.