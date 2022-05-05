Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden olan Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık daire bodrum katta bulunuyor.
Muhammen bedeli ile 380 bin TL.
1. Satış Günü : 09/06/2022
2. Satış Günü : 19/07/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
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www.gazeteilksayfa.com
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