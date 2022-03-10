Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile yapılıyor.
Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 180 bin TL.
1. Satış Günü : 10/05/2022
2. Satış Günü : 06/06/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
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