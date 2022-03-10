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Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konut

Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile yapılıyor. Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 180 bin TL.
Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile yapılıyor. 

Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konutun değeri 180 bin TL.

1. Satış Günü : 10/05/2022 

2. Satış Günü : 06/06/2022 

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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